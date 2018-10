Svolta ecologica a Coriano: in arrivo cinque colonnine per veicoli elettrici

Attualità

Coriano

| 15:05 - 26 Ottobre 2018

Il comune di Coriano ed Enel X in prima linea per lo sviluppo della mobilità urbana e sostenibile. Verranno installate nelle prossime settimane nel comune riminese 5 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ad opera di Enel X, l’Unità del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali.

L’iniziativa è frutto della positiva collaborazione fra amministrazione comunale e azienda, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per l’installazione in aree strategiche del territorio comunale di cinque nuove stazioni di ricarica dotate di appositi stalli per la sosta delle automobili e dei motocicli.



Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “L’impegno di questa amministrazione è sempre attento alla ricerca di opportunità migliorative per l’ambiente. Con questa collaborazione abbiamo colto l’occasione per rendere il territorio sempre più al passo con i tempi.”



Anna Pazzaglia (assessore al’Ambiente): “Negli ultimi anni il mercato delle auto elettriche e ibride è in continua espansione. Sempre più automobilisti prestano attenzione alla riduzione di emissioni e acquistano mezzi che riducono l'inquinamento.

Grazie a Enel X avremo nel territorio comunale le colonnine per la ricarica di questo tipo di vetture, potenziando così la mobilità eco-sostenibile, per una migliore qualità della vita e tutela del territorio, per il bene di tutti.



Il Gruppo Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e per questo ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita del settore. Da tempo l’azienda ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica di veicoli elettrici composta da diversi modelli, guidati con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione da remoto, in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.



Enel X ha annunciato un Piano nazionale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, che vedrà la posa di circa 7mila colonnine entro il 2020, per arrivare a 14mila nel 2022. Tale programma prevede una copertura capillare in tutte le Regioni italiane e contribuirà alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti.



Per la realizzazione del Programma nazionale Enel X sta procedendo con l’attuazione di accordi con Comuni, Regioni, istituzioni e operatori commerciali per la posa delle infrastrutture di ricarica in aree pubbliche o private accessibili al pubblico.



Ad oggi oltre 350 comuni hanno siglato un protocollo di intesa con Enel X per l’installazione di infrastrutture di ricarica.