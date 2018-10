Ruba una bicicletta poi si schianta dopo un inseguimento, arrestato 27enne senegalese

Cronaca

Rimini

| 14:54 - 26 Ottobre 2018

Furto di una bicicletta in via Dario Campana a Rimini, alle 14 di giovedì. Un 27enne senegalese è stato però arrestato dalla Polizia e la bici restituita al proprietario: tempestivo l'intervento della Squadra Volante, dopo che il derubato, assieme al padre, si era messo all'inseguimento del ladro. C'è stato anche un parapiglia tra il derubato e il senegalese, dopo che quest'ultimo era caduto sbattendo contro un'automobile in sosta. Il malvivente in fuga non ha esitato a usare calci e pugni nel tentativo di far perdere le sue tracce. All'arrivo dei poliziotti è stato bloccato ed è finito in manette per tentata rapina impropria.