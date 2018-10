Calcio Eccellenza: Marignanese attesa alla trasferta di Faenza. Clima positivo in casa gialloblu

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:25 - 26 Ottobre 2018

Dopo il pareggio acciuffato domenica in casa contro il Corticella sotto il diluvio, la Marignanese di mister Lilli si appresta ad un’insidiosa trasferta in quel di Faenza. I gialloblu sono a caccia di punti per continuare ad occupare le zone più nobili della classifica, mentre i faentini vogliono assolutamente tornare al successo dopo alcuni risultati non positivi.





“Ci siamo allenati bene in settimana - spiega mister Lilli - i risultati e le buone prestazioni aumentano la consapevolezza e la nostra autostima, c’è molto entusiasmo e questo sicuramente ci aiuta a lavorare al meglio. Domenica scorsa abbiamo giocato una partita con delle condizioni climatiche difficilissime, ma siamo riusciti a giocare un bel calcio e soprattutto nel secondo tempo abbiamo disputato un’ottima prova dal punto di vista del carattere e dell’atteggiamento, portandoci a casa un punto che è per noi davvero prezioso.





Il clima è molto positivo e l’umore dei ragazzi alto: dopo otto partite avere 15 punti in classifica è un buonissimo risultato, visto che esattamente un anno fa ne avevamo solo 4. Ci aspettano tre partite importantissime a partire da quella di domenica a Faenza: dovremo stare molto attenti, visto che affronteremo una squadra di qualità che viene da quattro sconfitte consecutive e che sicuramente vorrà rimettersi in carreggiata e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Per dimostrare di essere un gruppo maturo e far vedere che i risultati derivano dal nostro duro lavoro non dovremo assolutamente sbagliare atteggiamento, approcciando la partita alla grande e portando a casa un risultato positivo”.