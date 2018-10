Cattolica, opere idrauliche: avviato il cantiere in Viale Bovio

Attualità

| 14:22 - 26 Ottobre 2018

Avviato ieri il cantiere in Viale Bovio per l’implementazione delle caditoie. Gli interventi erano stati presentati lo scorso venerdì in conferenza stampa congiunta da Amministrazione, Sis ed Hera. Nel dettaglio le opere garantiranno un più veloce deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare i fenomeni di allagamento che si sono manifestati nel corso dell’anno e che hanno coinvolto l’asse commerciale. Tale intervento, che riveste un carattere di assoluta priorità, risolverà nel breve periodo una parte delle criticità del viale. I lavori sono in capo a Sis e vengono realizzati da Hera, la conclusione è prevista al massimo entro la prossima metà di Novembre. Il Sindaco Mariano Gennari tiene a sottolineare il rispetto delle tempistiche del cronoprogramma: "Diamo risposte alla nostra comunità, siamo vicini ed al fianco delle attività economiche e dei cittadini. L’ottimizzazione del sistema fognario e la salvaguardia della balneazione restano due elementi imprescindibili per questa Amministrazione. Il problema degli allagamenti, con l’intensificarsi degli ultimi eventi meteorologici, si è fatto particolarmente pressante ed i tecnici ci indicano questa serie di interventi come risoluzione dei disagi". A seguire, entro l'anno, partiranno i lavori per il rifacimento della fognatura bianca denominata AP21, in corrispondenza della zona artigianale diretto a ripristinare l’immissione della fognatura nel fiume Tavollo. L’intervento riguarderà circa 50 metri di una condotta da 120 cm di diametro e avrà lo scopo di ripristinare sia le condizioni di sicurezza, sia il corretto deflusso delle acque di pioggia verso il fiume.