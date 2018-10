Santarcangelo, per la Fiera di San Martino il mercato si sposta a domenica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:40 - 26 Ottobre 2018

È anticipato a domenica 28 ottobre il mercato settimanale di venerdì 9 novembre, poiché coincidente con la Fiera di San Martino. Per l’occasione, il mercato sarà inoltre prolungato dalle 8 fino alle 19.

A partire dalle 7 fino alle 20,30 di domenica 28 ottobre sarà dunque vietato transitare e sostare nelle piazze Ganganelli (compreso il tratto di strada antistante al municipio) e Marini e nelle vie Molari, Matteotti, Cavour, Marini, Verdi (fra via Marini e Giordano Bruno), Daniele Felici (tra via Andrea Costa e Giordano Bruno) e Andrea Costa (nel tratto compreso fra via Daniele Felici e Montevecchi).