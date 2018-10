Passerella ponte Tiberio ora accessibile anche alle carrozzine, montate le rampe di discesa

Attualità

Rimini

26 Ottobre 2018

Nei giorni scorsi sono state montate le due rampe in lamiera di discesa alle banchine che completano il progetto Tiberio 4, implementandone l'accessibilità anche con carrozzine.

Con il progetto di valorizzazione di Porta Galliana, per la quale sono in fase di ultimazione gli ulteriori scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza, sarà inoltre prevista la realizzazione di una rampa che consentirà il collegamento sopraelevato fra le passerelle del ponte galleggiante e la via Bastioni, con progetto condiviso con la Soprintendenza.