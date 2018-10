Scontro auto e moto in via Coletti a Rimini, il centauro in ospedale in gravi condizioni

Cronaca

| 13:21 - 26 Ottobre 2018

Un 56enne in sella a una moto è finito in ospedale, in grave condizioni, a causa di un incidente avvenuto a Rimini, in via Coletti, alle 12 circa di venerdì. I fatti sono avvenuti all'altezza del civico 40, in zona San Giuliano Mare: il centauro è stato coinvolto in un incidente con un'automobile. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica, per prestare i primi soccorsi e per disporre il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi.