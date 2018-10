Allerta meteo per forti raffiche di vento sulla pianura, la pioggia guasta il weekend nel riminese

Attualità

| 13:16 - 26 Ottobre 2018

Allerta arancione per temporali e vento in alcune zone dell'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di sabato 27 ottobre e per 24 ore. Le precipitazioni, spiegano Protezione civile e Arpae, risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale, in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Temporali anche molto intensi sono previsti sull'Appennino centro-occidentale della regione, mentre i venti potranno arrivare fino a oltre 80 km/h sulle aree montane e pedecollinari. Sulla pianura romagnola, previste raffiche oltre i 70 km/h. I fenomeni saranno più intensi nella serata di sabato.

Per il riminese, venerdì sera sulla costa tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Sabato piogge diffuse, con tempo più asciutto in costa. Domenica piogge deboli o intermittenti ovunque.