Finanza, evasione fiscale internazionale tra Valconca e Hong Kong, oltre 4 milioni di euro non tassati

Cronaca

Valconca

| 10:54 - 26 Ottobre 2018

Finte società cinesi, vera evasione fiscale. Operazione "Big Cheese" della Guardia di Finanza di Rimini. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un 44enne della Valconca, amministratore di una ditta legata a due società con sede fittizia ad Hong Kong. I finanzieri hanno scoperto tutto durante una verifica fiscale nella ditta, rinvenendo documentazione e scambi di e-mail che lasciavano desumere la presenza di queste due aziende estere, del settore lattiero-caseario, amministrate da un cittadino cinese.

In realtà le due società erano di fatto gestite e amministrate in Italia, da D.N, 44 anni di Rimini, il quale avrebbe “estero-vestito” le due imprese per frodare il Fisco. In tre anni, dal 2014 al 2017, le due società non avrebbero presentato le dichiarazioni dei redditi, evitando di far tassare oltre 4 milioni di euro.

Il 44enne è stato denunciato e le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro per equivalente, fino all'ammontare delle imposte evase. Sono stati sequstrati due beni immobili e disponibilità finanziare per 1,1 milioni di euro.