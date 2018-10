Volley giovanile, che esordio l'U16 del Riviera Volley: sbancato il parquet della Academy Modena (3-0)

Sport

Rimini

| 10:23 - 26 Ottobre 2018



Partenza col botto per la squadra Under 16 Regionale del Riviera Volley nella difficilissima trasferta contro il forte Academy Volley Modena. Successo per 3-0 (19-25 17-25 21-25), certamente insperato alla vigilia in quanto il Modena è una delle formazioni più agguerrite del girone. E’ vero che dall’altra parte mancava Gardini, una delle ragazze più quotate (gioca in B2), ma questo non toglie nulla all’impresa delle riminesi. Ottima la prova di Salgado (18 punti), inarrestabile in attacco, sugli scudi il libero Evangelisti.

Nel primo set, dopo una partenza contratta, la squadra di Nanni è andata via in scioltezza dopo il time out crescendo a vista d'occhio in battuta e in ricezione e trovando continuità in attacco Senza storia il secondo set, più combattuto il terzo in cui ad una buona partenza delle romagnole ha fatto segito un ritorno del Modena (21-21): nello sprint finale più lucida e determinata la squadra ospite.

Prossima partita mercoledì prossimo a Imola alle ore 20,30 contro il Bologna. La sfida casalinga contro la Teodora – il primo turno di campionato rinviato - è stata fissata per domenica 18 novembre alle ore 11.

RIVIERA VOLLEY RIMINI: Salgado 18, Magi 10, Forlani 10, Pederboni 5, Semprini Cesari 7, Ariano 3, Evangelisti 1.



SERIE B2 Sabato alle ore 19 l’Emanuel Riviera Volley è di scena nel terzo turno di campionato in trasferta contro il Calerno Sant’Ilario d’Enza, ancora al palo in classifica. Una squadra giovane, che ha alti e bassi, ma comunque da non sottovalutare perché nelle sfide che ha perso ha sempre fatto vedere buone cose. L’Emanuel (a quota 3 in classifica), dal canto suo, cerca il riscatto dopo il ko contro l’Arbor per 3-1. Da migliorare la fase muro-difesa e alcune giocate in fase offensiva.