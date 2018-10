Pedone investito sulle strisce a Villa Verucchio, i residenti esasperati: "più sicurezza e un'ambulanza fissa in città"

Cronaca

VillaVerucchio

| 10:19 - 26 Ottobre 2018

Ennesimo incidente stradale sulla Via Marecchiese all'altezza di Villa Verucchio. Verso le 9.30 di venerdì una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un ragazzo. La signora, una commerciante del luogo, è stata soccorsa da un'ambulanza e portata in ospedale con il codice di media gravità. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri giunti sul posto per i rilievi.



I residenti, esasperati dai continui incidenti che si verificano sulla via di grande percorrenza, chiedono a gran voce da tempo la disponibilità di un'ambulanza fissa in città, anche solo nelle ore di punta e di grande traffico, con personale pronto ad intervenire in casi come questi o più gravi. Attendere tempo per l'arrivo dei soccorsi può peggiorare le condizioni di salute del ferito.