Retina Cattolica Volley ancora in trasferta, avversarie toste

| 09:08 - 26 Ottobre 2018

Non sarà una trasferta semplice per il Retina Cattolica Volley, quella in programma sabato pomeriggio contro La Greppia Cervia (inizio ore 17,30, Centro Sportivo Le Roveri, Pisignano di Cervia), sia per gli infortuni, sia per il valore delle avversarie. "Una squadra molto esperta", la definisce il coach della formazione gialloblù Matteo Costanzi. Il Retina arriva a questa seconda partita consecutiva lontano dalle mura amiche, con tre punti in classifica, maturati nel primo successo casalingo contro il Rubicone, prima della sconfitta, ma con onore, di sabato scorso a Castenaso. "Il Cervia, oltre all'ottima intelaiatura di cui già disponeva, ha aggiunto due ragazze, una banda e un opposto, che provengono dalla serie B, e sono scese di categoria per garantire al Cervia un campionato ai vertici - continua Costanzi, che dovrà fare i conti con gli infortuni del centrale Michela Gennari e dell'opposto Noemi Giusti. "Vedrò chi inserire nel sestetto iniziale al posto delle infortunate, ma credo che partirò con Arianna Meliffi, che nella partita contro Castenaso ha fatto molto bene (10 punti per Arianna, che non ha ancora compiuto 13anni). Non essere al completo ci condiziona sicuramente, ma andremo comunque a Cervia per fare bene, divertirci e accumulare esperienza. E se ci scappa il colpaccio, ben venga".

Retina Cattolica Volley: Alice Campana (centrale), Ilaria Ottaviani (libero), Martina Delbianco (libero), Cristina Bacciocchi (banda),, Giulia Spreghini (banda), Francesca Fanelli (centrale), Chiara Campana (alzatrice), Elena Franchi (alzatrice), Arianna Meliffi (opposto), Giulia Micheletti (banda), Martina Gabellini (opposto). 1° allenatore: Matteo Costanzi, 2° allenatore: Gianluca Tofani.