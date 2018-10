Boccette A2, per il Perla Verde Riccione 1 trasferta da sorpasso. Latino Rimini sale d’autorità

Sport

Rimini

| 00:54 - 26 Ottobre 2018

Nella settima giornata del campionato Regionale A2 girone Sud comanda il Perla Verde Riccione 1 che vince lo scontro diretto in casa dei rivali Bussecchio 2 Forlì, Pizzeria Auriga Latino Rimini sale sul podio con fermezza, Pippo Team Taverna Verde non corre ma cammina rallentando il suo passo, Tullo Games Mercedes Gatteo Mare resta in scia col pari al Time Out Martorano, in zona pericolo vincono Bar Europa Ravenna sul Settecrociari che ancora latita e Pinarella Cervia nello scontro casalingo col Circolo Dello Sport Ravenna. Gli altri incontri finiscono in parità.

Tabellini

Bussecchio Forlì 2 – Perla Verde Riccione 1 2 – 4 (p.t. 1-2)

G. Bonoli e L. Capriotti contro A. Donati e P. Felici 39-83, M. Merloni c F. Marchini 69-103, E. Lolli e M. Ferrini c A. Santoni e G. Goffi 86-21, G. Fabbri c S. Quieti 73-110, S. Celani c A. Andruccioli 79-101, G. Marzoli c M. Pritelli 104-98.

President Ronco – Pippo Team Taverna Verde Forlì 3 – 3 (p.t. 1-2)

S. Stagnani e A. Samorì c C. Fabbri e A. Lapi 42-80, L. Belluzzo c M. Borselli 104-87,

M. Magnani e S. Tagliaferri c G. Cicognani e G. De Simone 76-83, G. Forcellini c F. Petrini 102-96, F. Collinelli c L. Bandini 101-73, GL. Turci c A. Garavini 101-67.

Sport San Vittore – Branzolino FC 3 – 3 (p.t. 2-1)

D. Prati e M. Rossi c A. Giunchi e M. Zanzani 69-83, C. Caminati c M. Valbonesi 100-61, D. Magalotti e M. Casadei c E. Samorì e R. Rustignoli 82-46, P. Boni c D. Tisselli 100-73, A. Ruffilli c G. Casadei 58-103, C. Pezzola c F. Bagnolini 52-108.

Pizzeria Auriga Latino Rimini – Bussecchio 1 4 – 2 (p.t. 3-0)

R. Ciavatta e S. Bagli c G. Angelicchio e M. Bonvini 81-71, A. Ricci c S. Morelli 109-25, R. Costantini e A. Buldrini c E. Corticchia e J. Iridi 85-33, A. Muccioli c F. Cimatti 100-65, GL. Lisi c M. Biagini 71-100, R. Zanotti c M. Stipcevich 49-100.

Time Out Martorano – Tullo Games Mercedes G. 3 – 3 (p.t. 2-1)

R. Moro e A. Braghittoni c M. Tavone e R. Moriconi 59-85, S. Sirri c P. Zafferani 105-69, D. Daltri e A. Alessandri c Y. Corbelli e L. Vaenti 80-44, G. Barducci c M. Zamagna 56-100, M. Valzania c E. Matteini 93-101, M. Tumedei c S. Tamburini 101-94.

Perla Verde Riccione 2 – Autodemolizioni Bertozzi Gattolino 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Bianchi e C. Ugolini c S. Zavalloni e A. Della Pasqua 98-59, P. Cau c R. Valbonesi 102-72, L. De Carlo e S. Di Ghionno c L. Golinucci e R. Mazzoni 76-86, A. Nicolini c M. Lombardi 101-99, A. Santoro c GL. Bianchini 40-100, R. Padoan c C. Missiroli 102-95.

Bar Europa Ravenna – Settecrociari Cesena 4 – 2 (p.t. 2-1)

D. Baldi e R. Righi c S. Pavolucci e R. Balzani 69-80, A. Taroni c M. Borgini 103-65,

P. Alessandrini e M. Gallamini c C. Fabbri e V. Zanfini 80-77, M. Buonguerrieri c G. Montanari 104-49, N. Baroncini c D. Brighi 100-75, D. Orioli c O. Bianchi 8-112.

Asioli Forlì – Sergio Podgora Rimini 3 – 3 (p.t. 1-2)

M. Masotti e A. Orlati c A. Tamburini e P. Mussoni 70-80, R. Paterna c A. Minotti 100-74, M. Boccali e M. Capacci c S. Lettoli e G. Santolini 11-80, G. Morgagni c R. Varliero 77-101, P. Valeriani c G. Bronzetti 100-52, M. Boccali c G. Menghi 109-57.

Pinarella Cervia – Circolo Sport Ravenna 4 – 2 (p.t. 1-2)

F. Venturi e M. Giannini c D. Lelli e C. Lombardi 84-63, A. Palmitesta c M. Vassura 83-100, M. Mordenti e E. Faedi c V. Albicocco e C. Federici 58-80, S. Neri c V. Ambrosecchia 101-81, A. Zoffoli c R. Melandri 101-36, F. Guiducci c F. Contri 110-85.

Classifica

Perla Verde Riccione 1 punti 19, Bussecchio Forlì 2 punti 18, Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 16, Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 14, Tullo Games Mercedes G. punti 13, Bussecchio 1 punti 11, President Ronco, Time Out Martorano e Branzolino FC punti 10, Circolo Sport Ravenna punti 9, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena, Asioli Forlì e Bar Europa Ravenna punti 8, Perla Verde Riccione 2 punti 7, Pinarella Cervia punti 6, Sport San Vittore punti 5, Sergio Podgora Rimini punti 4, Settecrociari Cesena punti 1.



Nella foto: la squadra dello Sport San Vittore