| 18:17 - 25 Ottobre 2018

Una persona accende un fuoco proprio sotto le mura in via Matteotti. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio, poco dopo le 18. La foto denuncia arriva da un nostro lettore. La persona è intenta a bruciare stracci e valige. Il fuoco, probabilmente acceso, lascierà sicuramente una macchia evidente sulle mura, che caratterizzano la via della città. Vi ricordiamo il numero per le segnalazioni Whatsapp: 3478809485