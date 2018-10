Bellaria Basket, il presidente Borghesi: 'A Sant'Agata atteggiamento sbagliato, nel derby il riscatto'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:27 - 25 Ottobre 2018

Per ritrovare il sorriso dopo il ko in trasferta col Selene Sant’Agata, il Bellaria Basket è atteso dal derby contro Cesena - palla a due sabato al PalaTenda alle 20.30 - che dopo essere stata sconfitta per 70-68 al primo turno di Coppa Marchetti, tornerà a Bellaria desiderosa di prendersi la rivincita.

“In questo inizio di stagione ho visto una squadra molto competitiva - dichiara il presidente Paolo Borghesi (nella foto con coach Domeniconi) - abbiamo a nostra disposizione giocatori di grande qualità, con il giusto mix tra esperienza e gioventù. Ci è mancata purtroppo un po’ di fortuna, visto che abbiamo già accusato alcuni infortuni, ma siamo stati lungimiranti poiché, avendo tesserato quattro over 30, siamo stati in grado di schierare Zaghini al posto dell’indisponibile Benzi. Siamo una squadra nuova, lo staff tecnico deve lavorare per creare amalgama e mettere in campo un gioco corale, non basato sulle individualità. A Sant’Agata siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato e infatti abbiamo subito un break che ha compromesso la partita. Siamo riusciti a recuperare fino al -1 ma i nostri avversari sono stati bravi e hanno portato a casa la vittoria".

Cosa è mancato?

"Ci siamo affidati troppo all’uno contro uno, ma questo non basta per vincere contro le big del girone. Sabato ci attende il derby con Cesena, sarà una partita differente dal match di Coppa: non sarà una gara facile, sulla carta forse siamo avvantaggiati ma il risultato non è assolutamente scritto. I nostri avversari sono una squadra giovane e insieme da tanto tempo, ragion per cui dovremo fare un’ottima prestazione per guadagnare i due punti. Ci aspettiamo un grande spettacolo e tanto pubblico: a tal proposito la società ha stabilito un biglietto di ingresso al prezzo di 5 euro, gratuito per tutti i tesserati Bellaria Basket e per gli under 12. In questa maniera riusciremo a monitorare gli ingressi e mantenerli entro i limiti stabiliti, evitando di creare problemi di ordine pubblico: l’incasso della serata sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature e per finanziare i progetti che portiamo avanti nelle scuole”.