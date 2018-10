Il Dentista sociale: cos’è e come approfittarne a Rimini e provincia

Attualità

Rimini

| 17:26 - 25 Ottobre 2018

I dati di settore evidenziano che poco più di un italiano su tre va dal dentista almeno una volta l’anno. I problemi di mancata cura, però, non sempre sono dovuti a dimenticanze. Sempre più spesso, infatti, le famiglie italiane sono costrette a rinunciare alle visite per motivi economici. L’85,2% degli intervistati che non vanno dal dentista, infatti, dichiara che il motivo principale di tale mancanza è di natura economica. In questi casi ci sono diverse soluzioni: oltre al ricorso al dentista sociale (di cui ora parleremo), è importante seguire una serie di accorgimenti per mantenere in salute la propria dentatura ed evitare così di dover andare dal dentista. Infatti, una corretta igiene orale, come suggeriscono anche gli esperti di Curasept Daycare, prevede una serie di step molto importanti da seguire ed è fondamentale per mantenere i denti in salute.



Chi è il dentista sociale e cosa può fare



Il cosiddetto “dentista sociale” è un professionista che ha scelto di aderire all’Accordo Odontoiatria Sociale. In sintesi, si parla di tutti quei dentisti che hanno deciso di facilitare l’accesso ai clienti in difficoltà economica proponendo loro dei prezzi ridotti. Uno studio dentistico di questo tipo copre interventi quali le visite, le otturazioni, le estrazioni e l’installazione di protesi parziali o totali (in resina). Il prezzo di tali prestazioni è calmierato e inferiore alle tariffe standard delle prestazioni odontoiatriche.



Chi può accedere e dove si trovano gli studi convenzionati



Può accedere al dentista sociale solo chi possiede un reddito familiare inferiore agli 8mila euro, mentre non esistono alcuni paletti in merito all’età. Altre casistiche che consentono l’accesso al dentista sociale sono le seguenti: le esenzioni dai ticket sanitari per reddito, invalidità e malattie, le donne in dolce attesa e il possesso della social card. In Emilia Romagna è possibile trovare diversi studi dentistici sociali, il cui elenco completo è disponibile sul portale web dedicato a questa iniziativa. A Cattolica, in provincia di Rimini, c’è uno studio convenzionato in via Mazzini 185. Un altro indirizzo utile, stavolta a Rimini città, è via Bagli 63. A Novafeltria è possibile andare in via XXIV Maggio 93, mentre a Riccione si può andare allo studio in via Sauro 22. Altri indirizzi utili sono i seguenti: via Roma 86 (S. Giovanni in Marignano), via Chiabrera 35 (Rimini) e via Ravenna 153 (Bellaria).



Il dentista sociale, dunque, rappresenta una risorsa molto utile per tutte le famiglie che non possono permettersi le spese dentistiche principali.