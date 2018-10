Genitori e figli, da lunedì 29 ottobre ciclo di incontri a Riccione

Attualità

25 Ottobre 2018

L’assessorato ai servizi alla persona e alla famiglia, in collaborazione con il consultorio famigliare, promuove un ciclo di quattro incontri dedicato al rapporto tra genitori e figli, condotti da esperti che di volta in volta affronteranno il tema da diversi punti di vista e uno sguardo che tiene insieme l’approccio sociale ed educativo.

“Abbiamo inserito il tema del sostegno alla genitorialità nel nostro programma – afferma l’assessore ai servizi alla persona Laura Galli – considerandolo un obiettivo fondamentale. Il percorso affrontato in questo ciclo di incontri è volto a indagare e comprendere nel miglior modo possibile la relazione con i figli, per accompagnarli nella loro crescita. Questa, come altre iniziative in materia di politiche per la famiglia, è volta a sensibilizzare e formare le famiglie, le associazioni e gli operatori che si occupano di questi temi, in un’ottica di rete e di comunità”.

Il primo appuntamento è lunedì 29 ottobre (ore 21, Palazzo del turismo) e ha per tema “La relazione come luogo della realizzazione della persona. La famiglia oggi” e come relatori Luca De Sio, avvocato, e Vittoria Maioli Sanese, psicologa.

Mercoledì 14 novembre è di nuovo tra i relatori Vittoria Maioli Sanese che insieme ad un’altra psicologa, Nedda Papi, tratterà il tema “Devo dirti di no! L’importanza della frustrazione per lo sviluppo del bambino”.

Si prosegue mercoledì 28 novembre con “L’obbedienza si insegna? Regole o punizioni: risorse o ostacoli?”, una serata in cui tornano a dialogare con i partecipanti Vittoria Maioli Sanese e Nedda Papi, per concludere lunedì 14 gennaio con “E d’un tratto l’adolescenza: più facile scalare l’Everest?” e gli esperti Vittoria Maioli Sanese e Luigi Ceriani, psicologo e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingesso libero e si terranno al Palazzo del Turismo con inizio alle ore 21.00.