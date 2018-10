In centro a Rimini apre il ristorante con uno spazio dedicato ai sogni. Un'idea di giovani imprenditori riminesi

Attualità

Rimini

| 06:19 - 26 Ottobre 2018

Una nuova attività economica inaugura oggi (venerdì 26 ottobre) in via Cairoli, nel centro storico di Rimini. Non un semplice ristorante giapponese ma uno spazio dedicato ai sogni. "Yume Ramen" è un progetto, un'iniziativa di un gruppo di imprenditori locali.

Yume Ramen non è il classico ristorante dalla cucina Giapponese, il desiderio dei gestori infatti è che i clienti, tramite Yume Ramen, siano ispirati a pensare ed a focalizzarsi sui propri sogni.

Per facilitare l’impegno che le persone devono prendere con se stesse e con il mondo, i clienti verranno invitati a scrivere i loro sogni su carta e ad appenderli nel locale.

"L’idea nasce da una profonda ricerca sulla filosofia dell’essere umano." dicono i gestori "Ognuno di noi ha dentro di sé potenzialità illimitate, riserve di coraggio e positività che spesso rimangono inutilizzate, perché viviamo in società che non incoraggiano a guardarsi dentro, e dove l’introspezione è anzi un ostacolo da eliminare.

Pensiamo (come dice un detto giapponese) che mangiando una ciotola di Ramen le persone possano ricavare l’energia necessaria per perseguire i propri sogni."

Yume Ramen sarà un luogo non solo per saziare il corpo ma anche lo spirito, permettendo alle persone di poter "ascoltare la voce del proprio cuore. Dove sarà possibile imparare la via Giapponese della Felicità."

I clienti una volta seduti troveranno il proprio YUME (foglio e tavoletta) con il quale potranno scrivere il proprio sogno, prendendo ispirazione da quelli già scritti dai clienti precedenti.

Nella tavoletta troveranno tutte le indicazioni su: come scrivere il proprio YUME e come generare al meglio il proprio sogno.

I clienti saranno invitati a non avere paura di giudizi altrui, a concentrarsi ritagliandosi del tempo per ascoltare il proprio cuore ed in qualche occasione a partecipare ad appuntamenti con ospiti che esporranno al meglio la filosofia di Yume Ramen.