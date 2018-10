Cassonetti stracolmi di rifiuti: "Ecco cosa succede in via Coletti". Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:59 - 25 Ottobre 2018

Un nostro lettore ha inviato foto relative a una situazione di degrado registrata all'altezza di via Coletti, civico 57, all'angolo di via dei Bersaglieri. "Ad oggi, giovedì, non è ancora intervenuta Hera", spiega il nostro lettore. In questo angolo, tra il marciapiede pubblico e terreno privato, alcuni cittadini con poco senso civico hanno gettato di tutto: c'è anche una vecchia parabola per la televisione. Inoltre tra i rifiuti si trova anche un ramo di un pino, abbattuto dal forte vento di domenica scorsa. "E' la situazione che stanno vivendo i residenti da quando Hera ha portato via i cassonetti sulla via Coletti", denuncia il nostro lettore. Vi ricordiamo il numero per le segnalazioni Whatsapp: 3478809485