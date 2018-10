Santarcangelo, cambia la viabilità: arrivano le rotonde tra le vie Tosi, Tolemaide e Vecchia Emilia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 25 Ottobre 2018

Con il via libera della Giunta comunale di Santarcangelo alla sottoscrizione dell’accordo per l’attuazione dell’intervento in via Pasquale Tosi arrivano a cinque le intese raggiunte con privati nell’ambito del Poc1. L’accordo con Iniziative Romagna srl, approvato nei giorni scorsi, prevede la realizzazione di un intervento in via Pasquale Tosi per attività terziarie, turistiche e alberghiere. Per quanto riguarda invece il corrispettivo in opere pubbliche, oltre alle opere di urbanizzazione e agli standard previsti dalle norme, il privato dovrà realizzare la rotatoria all’incrocio fra le vie Pasquale Tosi, Tolemaide e Vecchia Emilia. La società Iniziative Romagna realizzerà inoltre un tratto di ciclabile per collegare quelli già esistenti in via Vecchia Emilia presenti all’interno del territorio del Comune di Santarcangelo, nonché un sistema di smaltimento delle acque bianche di valore pari a un contributo economico di 385.560 euro.



Per la Giunta comunale si tratta dell’ennesimo segnale positivo per l’economia locale, a ulteriore conferma delle scelte compiute con gli strumenti urbanistici adottati negli ultimi anni. Grazie a interventi come quello previsto in via Pasquale Tosi – fra l’altro più contenuto rispetto alle previsioni iniziali in seguito a una variante che ha ridotto di 2.000 metri quadrati la potenzialità edificatoria, che passa da 9.000 a 7.000 metri quadrati, e che ha contenuto l’altezza dei fabbricati – sarà possibile realizzare infrastrutture di assoluta importanza, come quella tesa a snellire il traffico lungo via Tosi, un’arteria che collega la nostra città con l’autostrada e il mare.