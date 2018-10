Nuova sede in viale Ceccarini per Cna. Sindaco Riccione: 'il confronto fa crescere la città'

Attualità

Riccione

| 13:31 - 25 Ottobre 2018

CNA inaugura la nuova sede di Viale Ceccarini, un restyling complessivo della storica sede ora piu' accogliente e funzionale. Tanti gli imprenditori presenti al taglio del nastro di un luogo per moltiti punto di riferimento per fare impresa. Una risorsa evidenziata anche dallo stesso Sindaco di Riccione Renata Tosi “Questa inaugurazione è un bel segnale, i corpi intermedi sono importanti e devono essere sempre piu' protagonisti: il confronto e la dialettica sono utili alla città e all'amministrazione per crescere e per dare le migliori risposte ai cittadini”.

E a Riccione CNA con 600 associati rappresenta una fetta importante dell'economia della Perla Verde “Quando si rinnova si guarda al futuro con ottimismo” ha dichiarato Lanfranco Francolini Presidente di CNA Riccione “Tra i nostri associati sono presenti tutte le categorie economiche del mosaico economico riccionese, questo ci permette di avere una visione complessiva della realtà imprenditoriale della città, portando all'attenzione dell'amministrazione i temi strategici delle imprese, attraverso un confronto costruttivo e nell'interesse dell'intera comunità”.

Non ha dubbi Massimo Mazzavillani Presidente di CNA Romagna Servizi sul significato del taglio del nastro “Ogni volta che si inaugura o si rinnova una sede è un momento importante, non solo per la CNA e per il suo sistema di rappresentanza, ma per tutta la comunità perché si garantiscono presenza e competenze sul territorio per dare risposte alle imprese”.

Soddisfatto anche Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini che non manca di sottolineare come crescano qualitativamente contenitori ma anche contenuti “Questo rinnovamento della sede riccionese è una finestra sul futuro, una passo importante fatto insieme al sistema di CNA Romagna Servizi, per noi fondamentale per il rinnovamento e per la crescita di tutta la realtà riminese di CNA. A Riccione facciamo un salto di qualità nell'accoglienza verso i nostri associati e i nostri dipendenti ma anche nei servizi offerti, da ultimo il puntuale e competente supporto a tanti imprenditori alle prese con l'arrivo della fatturazione elettronica.