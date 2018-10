Rimini, prosegue "nuove idee nuove imprese" con la lezione dell'esperto Alessandro Bindoli di Deloitte

Attualità

Rimini

| 12:14 - 25 Ottobre 2018

Innovazione e formazione vanno di pari passo per le 10 startup che stanno partecipando alla business plan competition 2018 promossa dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese. Continua con grande interesse il calendario delle attività formative per le nuove idee d’impresa che a metà settembre sono state selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico per proseguire la competizione.

Venerdì 26 ottobre si svolgerà la lezione di Alessandro Bindoli, manager Deloitte con grande esperienza nello sviluppo di proiezioni economico-finanziarie. Un pitch ben fatto spesso è la chiave di volta che può trasformare una nuova idea in una nuova impresa: come crearne uno di successo sarà spiegato agli aspiranti imprenditori da Gabriele Secol nell’ultimo appuntamento dell’iter formativo, in calendario martedì 15 novembre.

Il secondo corso di formazione, che si svolge presso la sede di Rimini Tourism Innovation Square, è stato avviato dal prof. Giorgio Ribaudo, che ha aiutato i partecipanti nel delicato passaggio dalla nuova idea di business alla risoluzione delle prime essenziali questioni. L’ing. Roberto Patumi (Webit) ha tenuto un’importante lezione sulle attività legate alla SEO, mentre il prof. Francesco Maria Barbini ha parlato della progettazione organizzativa e della gestione delle risorse umane. Un approfondimento sulle fonti di finanziamento è stato condotto dal Vice presidente e prof. Leonardo Tagliente.

Novità per la compagine dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: entro la fine dell’anno farà il suo ingresso la Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino (SUMS) che subentrerà alla Fondazione San Marino.

Sono già aperte le iscrizioni al prossimo appuntamento promosso da Startup Grind Rimini & San Marino, road show di incontri con startup innovative e di successo che martedì 13 novembre alle 18.30 sarà a Forlì, nella sede della Camera di commercio della Romagna (Corso della Repubblica 5). A tema il design e il digital e ospite dell’appuntamento sarà Giuliano Ambrosio, Founder di Swoords (gioco di parole multiplayer) e Creative Strategist di Aquest, una delle più importanti agenzie italiane nel mondo del digitale. Partner dell’evento la Camera di commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini.