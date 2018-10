Tra emozioni e ricordi al Tre Stelle: sabato 3 novembre si balla con la dance 70, 80 e 90

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:52 - 25 Ottobre 2018

Una festa speciale dedicata solo a chi è nato prima del 1990 quella che si svolgerà sabato 3 novembre al Disco Dinner Tre Stelle di San Martino dei Mulini. Quattro deejay di Santarcangelo, Angelino, Elio, Peter e Leo, saranno in consolle per suonare tutta la musica disco dagli anni 70 agli anni 90. Un sabato sera dedicato alla musica e al divertimento in puro old style. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito da e per Piazza Marconi (piazza delle Poste) alle 20.45 e alle 2.30. Dalle 21 cena con intrattenimento a cura di Mirco Giorgi Deejay, dalle 22.30 apertura locale e musica con i dj Angelino, Elio, Peter e Leo. Presentatore della serata e maestro di cerimonie sarà Tiziano Corbelli.