Ladri saccheggiano gli uffici del Colosseo, porte sfondate e stanze sottosopra. Ingenti danni

Cronaca

Rimini

| 10:21 - 25 Ottobre 2018

Furto nella notte alla sede Ausl del Colosseo di Rimini. I ladri si sono introdotti nottetempo forzando due porte. Sono in corso le verifiche per stabilire l'ammontare dei danni e del materiale rubato. Numerose le porte danneggiate all'interno. Sul posto per le indagini è presente la Polizia Scientifica. La normale attività degli uffici e degli ambulatori è stata fatta partire con ritardo per consentire i rilievi da parte delle Forze dell'Ordine. Tutti i dipendenti sono stati fatti uscire dallo stabile per poi rientrare poco prima delle 10.