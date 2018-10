Incidente a Riccione in viale Abruzzi, un'auto ribaltata e un ferito FOTO

Cronaca

Riccione

| 10:04 - 25 Ottobre 2018

Spettacolare incidente poco dopo le 9 di giovedì mattina a Riccione. Due auto si sono tamponate in viale Abruzzi angolo via Campania finendo una cappottata e l'altra sopra il cordolo. I due mezzi coinvolti sono una Panda e una Fiat Grande Punto. A riportare i danni più seri proprio quest'ultima finita a ruote all'aria. Il conducente è stato soccorso da personale del 118 intervenuto con ambulanza. Secondo i primi riscontri non sarebbe ferito in modo serio. Sul posto per i rilievi e i soccorsi personale dei Vigili del Fuoco e della Municipale.