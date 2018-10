Rimini, abbagliata dal sole investe un pedone in via Marecchiese

Cronaca

Rimini

| 09:49 - 25 Ottobre 2018

Pedone investito da un'auto giovedì mattina a Rimini. L'incidente è avvenuto verso le 9.15 in via Marecchiese vicino alla gelateria la Romana. Una Golf guidata da una signora, stava uscendo da via Beltrame per immettersi sulla via Marecchiese in direzione centro di Rimini. L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato centrato dall'auto. La donna ha riferito di non averlo visto perché abbagliata dal sole. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza ed un'automedica. Il ferito è un 55enne titolare di un esercizio commerciale della zona. E' stato portato in ospedale a Rimini con il codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi la Polstrada.