Poggio Torriana, uomo finisce nel burrone col cane: salvati dopo ore

Cronaca

Poggio Torriana

| 09:08 - 25 Ottobre 2018

Un cane e il suo padrone sono stati tratti in salvo dopo essere caduti in un dirupo. E' successo mercoledì pomeriggio nei pressi di Poggio Torriana verso le 17. L'uomo era andato in soccorso del suo cane che era finito in una scarpata nei pressi di Montebello. Nel tentativo di soccorrerlo è rimasto bloccato anche lui. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (Saf) che hanno imbragato l'uomo e il cane portandoli in salvo. Per cercare di portarli fuori si era anche pensato all'utilizzo dell'elicottero che non è poi stato necessario. Fortunatamente nessuna ferita per i due.