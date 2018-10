Camion perde olive da olio sulla carreggiata, per qualche ora chiusa la circolazione stradale all'inizio di Villa Verucchio

Cronaca

VillaVerucchio

| 06:34 - 25 Ottobre 2018

Chiusa per qualche ora la rotatoria di "ingresso" a Villa Verucchio, nei pressi dell'Scm a causa di un camion che ha perso olive da olio e ha proseguito la sua marcia senza fermarsi. E' successo mercoledì sera verso le 21 per cause ancora al vaglio. La strada era diventata pericolosa per la circolazione a causa dell'olio sparso sulla carreggiata che ha fatto sbandare uno scooter e un'auto che ha colpito il new jersey di legno della rotatoria. La circolazione è stata deviata in direzione Rimini attraverso via Cupa e in direzione Villa Verucchio tramite via Roosvelt. Sul posto personale per interventi di assistenza e pulizia strade e la Polizia Municipale di Santarcangelo.

La normale circolazione è stata ripristinata a notte inoltrata.





Le foto sono di Fabio Crescentini Vigile del Fuoco volontario presente sul posto per assistenza