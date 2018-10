Calcio D, Santarcangelo sprecone nel primo tempo e poi deve rincorrere il Montegiorgio: 1-1

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:19 - 24 Ottobre 2018



Il Santarcangelo dimentica la pesante sconfitta casalinga contro il Cesena conquistando un punto sul campo del Montegiorgio alla ricerca a sua volta del riscatto dopo il doppio ko con Sangiusetese e Recanatese. Però c’è rabbia in casa gialloblu perché nel primo tempo la squadra di Galloppa ha giocato meglio e ha costruito almeno tre palle gol che per mancanza di cattiveria sotto porta non ha saputo realizzare. Da parte sua il Montegiorgio ha colpito un palo con Vecchione.

Nella ripresa le squadre si sono un po’ allungate: Marchionni ha sbagliato un tap in a botta sicura. La rete dei padroni di casa è arrivata al 23’ ad opera del centrocampista Vecchione bravo a ribattere in rete una respinta della difesa dopo un cross dal fondo. Il pareggio alla mezzora ad opera dell’attaccante Cinque di testa su un traversone dalla sinistra.

A fine partita il tecnico Galloppa recrimina: “Il primo tempo sarebbe dovuto terminare con tre reti di scarto a nostro favore, purtroppo non siamo determinati sotto porta; nella ripersa abbiamo subito la rete e siamo riusciti a recuperare portando a casa almeno un punto, ma a conti fatti abbiamo buttato via due punti". Si batte il petto l'attaccante Cinque, che sprecato la prima palla gol. "Siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio, ma se avessi segnato nel primo tempo quella palla sarebbe stata tutta un'altra partita. Peccato".



IL TABELLINO

Montegiorgio – Santarcangelo 1-1

Montegiorgio: Perfetti; Scipioni, Passalacqua, Biasiol (38'De Lucia); Ciaramela (74' Frezzi), Vecchione, Omiccioli, Marchionni (72' Albanesi), Del Moro; Sbarbati (85' Osorio), Regolanti. A disposizione: Baraboglia, Ghiani, Tirabassi, Zancocchia, Monachesi, Mariani. All. Paci

Santarcangelo: Battistini; Corvino, Bondioli, Maini, Broli; Cascione, Dhamo (68' Falomi); Guidi (62' Galeotti), Fuchi (61' Peroni), Mancini; Cinque. A disposizione: Moscatelli, Aristei, Guglielmi, Pigozzi, Nasini, Fusi. All. Galloppa

Arbitro: Borriello di Arezzo

Reti: 21’ st. Vecchione, 26’ st.' Cinque

Note: Ammoniti: 28' Bondioli (S); 45' Cascione (S); 47' Del Moro (M).