Calcio D, prezioso pari per la Sammaurese in rimonta ad Avezzano: a segno Zuppardo. Decisivo il portiere Baldassarri

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:27 - 24 Ottobre 2018

Prezioso pareggio per la Sammaurese, che torna da Avezzan con un punto prezioso, conquistato in recupero. Iniziano forte i lupi marsicani, in fodno alla classifica e in crisi di risultati che sono costati il posto al tecnico Francxo Olivieri. Al 13', in mischia, trovano il vantaggio grazie al guizzo vincente di Alessandro, lesto a superare Baldisserri. I biancoverdi tengono un ritmo alto, ma i giallorossi cercano di opporre una manovra valida e utili controffensive. Il risultato non cambia comunque e, all'intervallo, gli abruzzesi sono ancora avanti.

Nell'intervallo mister Mastronicola carica i suoi, desiderosi di recuperare. La formazione di casa però tiene ben strette le maglie in retroguardia e, nel corso della ripresa, le occasioni sono minime. La più grossa al 65', quando un tiro di Santoni finisce sul secondo palo, dove il neo entrato Zuppardo, subentrato a fine primo tempo a Errico, non riesce a infilare la porta avversaria. Il bomber della formazione romagnola all’83’ non sbaglia, pareggiando di testa con una splendida incornata sul preciso e teso cross di Paterni proveniente da destra. L'Avezzano non ci sta e prova subito a ristabilire il parziale in suo favore, tuttavia Baldassarri si supera e compie il miracolo su Ribeiro Dos Santos, permettendo ai compagni di raggiungere in parità il triplice fischio. Domenica altra trasferta impegnativa a Francavilla.





IL TABELLINO



AVEZZANO-SAMMAURESE 1-1

AVEZZANO: Francabandiera, Puglielli, Kras, Bianciardi, Menna, Di Gianfelice, Alessandro (75' Conti), D'Eramo, Ribeiro Dos Santos, Cerone, Pellecchia. A disp: Sinato, Schirone, Besana, Mulhem, Tariuc, Di Paolo, De Roccis, Dosa. All Federico

SAMMAURESE: Baldassarri, Paterni, Soumahin, Rosini, Maioli, Lombardi, Scarponi (80' Lombardi), Errico (43' Zuppardo), Louati, Santoni, Toromani (71' Merciari). A disp: Hysa, Maggioli,

Marcatori: 13' Alessandro, 83' Zuppardo

Note: Ammoniti: Cerone







RISULTATI

Avezzano-Sammaurese 1-1

Campobasso-Savignanese 0-0

Castelfidardo-Francavilla 2-2

Cesena-Forlì (ore 20:45)

Montegiorgio-Santarcangelo 1-1

O. Agnonese-Matelica 1-2

Pineto-Jesina 3-3 T

Real Giulianova-Sangiustese 2-2

SN Notaresco-Isernia 3-0

Vastese-Recanatese 0-0

CLASSIFICA: Matelica 21 Sangiustese e Sn Notaresco18; Cesena 16; Santarcangelo e Francavilla 14; Savignaese 12; Recanatese e Sammaurese11; Giulianova 10; Forlì 9; Isernia e Montegiorgio 8; Pineto, Vastese e Campobasso 7; Jesina 6; Agnonese e Castelfidardo 3; Avezzano 2.

Penalizzazioni: Campobasso -2; Avezzano -3.