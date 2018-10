Calcio D, la Savignanese va a punto a Campobasso (0-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:03 - 24 Ottobre 2018

Pareggio senza goal (0-0) per la Savignanese nella lunga trasferta infrasettimanale di Campobasso. Partita vivace, ma che non ha riservato l'emozione del goal.

Alla partenza i molisani cercano la porta, in particolare con l'inzuccata di Di Pierri, ma Pazzini non si smentisce, facendosi trovare pronto. La formazione di Farneti non vuole farsi schiacciare e alza il baricentro, producendo gioco e rendendosi pericolosa in alcune circostanze con le sortite di Tamagnini, sempre insidioso con le sue incursioni. Finale di tempo di marca ancora gialloblù con Giunchetti che di testa sfiora la rete.

In avvio di ripresa Brighi va a segno, purtroppo però la rete viene annullata. Poco dopo è Manuzzi a fare paura ad i molisani, che tentano, senza riuscirci, di segnare con Da Dalt e Giacobbe. Il match è incerto e divertente, nel finale è la Savignanese ad avere le chance più grosse, tuttavia Longobardi, su assist del neoentrato Giua, e Vandi, su corner, non riescono a siglare il goal partita. Il punteggio quindi non cambia e i gialloblu tornano in Romagna con un punto.



IL TABELLINO

CAMPOBASSO-SAVIGNANESE 0-0

CAMPOBASSO: Sposito, Di Pierri (52' Diop), Da Dalt (77' Branicki), Danucci, Improta (52' Giacobbe), Palmieri, Tommasini, Magri, Merio (70' Seck), Cogliati, Allocca. A disp: Cutrupi, Spinelli, Antonelli, Minchillo, Diop, D'Orsi. All Mandragora

SAVIGNANESE: Pazzini, Gregorio, Tamagnini (62' Scarponi), Brighi, Gasperoni (62' Longobardi), Giunchetti (46' Guidi), Vandi, Giacobbi (84' Giua), Manuzzi F, Rossi, Turci. A disp: Dall'Ara, Battistini, Succi, Albini, Manuzzi R All Farneti

NOTE: Ammoniti: Merio, Diop, Giua, Seck