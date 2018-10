Riccione, Michele Placido inaugura con un sold out La bella stagione dello Spazio Tondelli

Eventi

| 17:53 - 24 Ottobre 2018

Dopo il successo della campagna abbonamenti, inizia con un sold out domenica 28 ottobre la stagione dello Spazio Tondelli di Riccione: tutti esauriti i biglietti di Sei personaggi in cerca d’autore, spettacolo diretto e interpretato da Michele Placido a partire dal celebre testo di Luigi Pirandello. Un risultato che conferma la grande fame di teatro del pubblico romagnolo.

Per Placido, quello di domenica prossima è il secondo tutto esaurito in pochi mesi allo Spazio Tondelli, dove già aveva duettato insieme ad Anna Bonaiuto nel gennaio scorso. Se in quella occasione portava in scena una pièce del drammaturgo francese Éric-Emmanuel Schmitt, questa volta torna a confrontarsi con uno dei grandi padri del teatro italiano. “È la mia passione per tutto quello che è pirandelliano che mi porta ad accettare la sfida” afferma Michele Placido, che in questa produzione del Teatro Stabile di Catania decide di esaltare la modernità del capolavoro di Pirandello: “È scabroso l’affaire che il sestetto pirandelliano chiede da quasi un secolo di esplicitare in scena… Allo stesso tempo trovo sia presente un senso di ribellione da parte dei personaggi, che andranno appunto alla ricerca di un’origine e, nel nostro caso, di una compagnia incline a privilegiare testi che parlano della società di oggi, delle sue drammaticità”.



Dopo la pausa dedicata al 24° Riccione TTV Festival, la stagione dello Spazio Tondelli riprenderà il 17 novembre con uno dei rari concerti italiani di Mark Nelson, alias Pan•American, icona della scena post-rock di Chicago. Gli spettacoli di prosa inseriti nel cartellone della Bella stagione ricominceranno il 25 novembre con Barbara De Rossi (Coro di donna e uomo). Anche per questo spettacolo la prevendita è partita con una velocità vertiginosa, e sono rimasti pochi posti disponibili.

Lo stesso è accaduto per gli altri appuntamenti in abbonamento, con interpreti come Irene Grandi, Francesco Mandelli, Francesca Inaudi, Stefano Accorsi, Simone Montedoro, Emilio Solfrizzi, Marina Massironi e Silvio Orlando. Chi è interessato può ancora trovare gli ultimi biglietti disponibili sul sito Liveticket.it e nei punti vendita Liveticket (si applicano i diritti di prevendita), oppure direttamente allo Spazio Tondelli il giovedì, (14-19) e il sabato (ore 10-13). www.labellastagione.it



Foto dalla pagina ufficiale di Fb dell'attore.