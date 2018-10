Volley giovanile, la prima volta del Riviera: giovedì a Modena esordio nel difficile campionato U16 regionale

Sport

Rimini

| 17:24 - 24 Ottobre 2018



Dopo una annata ottima a livello giovanile con le formazioni Under 16 e Under 14 femminile laureatesi campioni territoriali Fipav Romagna Uno (comitato di Forlì-Cesena e Rimini), il Riviera Volley è pronto per una nuova appassionante sfida. Giovedì, infatti, alle ore 19 la squadra Under 16 allenata da Edoardo Nanni, assistente di Luca Nanni nella squadra di B2, giocherà la prima partita della stagione del campionato regionale Under 16 – in realtà la seconda in calendario in quanto la prima contro la Teodora è stata rinviata – a Modena sul campo dell’Academy Volley, una delle formazioni più forti assieme a Bologna e Teodora: nelle sue file schiera giocatrici di serie C e B2.

La squadra riminese è formata da ragazze tutte di Rimini delle classi 2003 e 2004 (e una del 2005) che per la prima volta si affacciano sulla ribalta regionale, un unicum rispetto ad altre piazze come ad esempio Modena che pescano le atlete anche da fuori provincia.

“Siamo incuriositi da questa nuova esperienza, che la società ha scelto di fare per permettere alle ragazze una crescita tecnica più efficace rispetto a quella che può avvenire in un campionato provinciale – spiega coach Nanni, 27 anni, forlivese, per sei stagioni con ottimi risultati nel settore giovanile di Cesena e prima alla Libertas Forlì e ora affiancato da Alessandro Forlani – Non ci interessa tanto il risultato sportivo fine a se stesso quanto il lavoro in prospettiva. Il nostro compito è costruire giocatrici per la prima squadra. Il pre campioanato è stato eccellente: abbiamo vinto il torneo Paolini di San Martino in Strada, nel torneo di Forlì siamo arrivati alla finale persa con la Teodora. In questi due mesi di lavoro in palestra i progressi sono stati costanti. Ci sono ottimi talenti”.

I gironi sono due da otto squadre: le prime quattro si giocano poi l’accesso alle final four. Oltre a Ravenna, Modena e Bologna, troviamo Cesena e Forlì. Le partite interne si giocano alle ore 11 alla palestra Rodari di via Quagliati.



IL ROSTER

Palleggiatrici: Alice Ariano e Nicole Moras Centrali: Elena Pederboni, Marta Semprini. Opposti: Gemma LìPellegrini, Alicia Salgado, Giulia Morelli. Libero: Federica Evangelisti. Schiacciatrici: Ilaria Forlani, Veronia Magi, Nicole Piomboni.