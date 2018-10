Riccione, boom di richieste per le casette del mercatino di Natale

Attualità

Riccione

| 15:30 - 24 Ottobre 2018

Si è riunita martedì pomeriggio, a Riccione, la Commissione tecnica selezionatrice per l’assegnazione delle “strutture di vendita temporanea” (casette) che andranno a comporre il mercatino del prossimo villaggio di Natale. Anche in questa edizione infatti il format prevede uno shopping speciale nel periodo in cui sarà allestito il villaggio, all’insegna della creatività e della qualità.

Il termine per presentare le domande di partecipazione scadeva ieri, 23 ottobre, ma, in considerazione dell’elevato numero di richieste di informazioni pervenute in questi giorni al Servizio attività economiche, la Commissione ha stabilito di non procedere con l'apertura delle buste e di prorogare i termini di scadenza, così da consentire la più ampia partecipazione dei tanti interessati.

Il nuovo termine per presentare la domanda è dunque lunedì 5 novembre (fino alle ore 12.00), fermo restando il contenuto dell’avviso di selezione per tutto ciò che attiene alle condizioni, requisiti e modalità di partecipazione.

Per informazioni, Servizio attività economiche: tel. 0541 426011.