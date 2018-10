Riccione, lavori alle fogne di via Galvani per risolvere criticità durante i temporali

Attualità

Riccione

| 15:17 - 24 Ottobre 2018



Cominceranno giovedì mattina i lavori di estensione della fognatura in via Galvani (tra viale San Martino e viale da Verazzano). L’intervento prevede la realizzazione di nuove caditoie e di pozzetti al centro della strada in modo da risolvere le criticità che si presentano a seguito di acquazzoni violenti. Durante il periodo necessario ai lavori (circa tre settimane) l’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti.

Una volta terminato l’intervento la stessa ditta proseguirà nell’opera di sistemazione della rete fognaria nelle zone della città che presentano gli stessi problemi, prese in carico anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini.