Basket C Gold, sono 583 gli abbonamenti di RBR. Con Imola 1.400 spettatori al Flaminio

Sport

Rimini

| 15:04 - 24 Ottobre 2018

Sono 583 le tessere vendute da Rinascita Basket Rimini, alle quali vanno aggiunte però le 1.065 “RBR card” consegnate a tutti i tesserati delle 10 società affiliate, con una media di presenze – nelle prime due sfide casalinghe – di 340 unità.

Il tutto porta a un dato “ponderato” di circa 900 presenze garantite al Flaminio, solamente per quanto riguarda abbonati e tesserati. La società informa che contro Imola gli spettatori totali al Palasport sono stati 1.400, un dato davvero clamoroso se rapportato alla categoria.

Capitolo Vivaticket – ticketing online: si sono registrati gli acquisti di 23 biglietti (7 contro la Salus Bologna, 16 contro Imola) e 1 abbonamento: con questa modalità di acquisto, sposata al 100% dal progetto RBR che intende spingerla con costanza assoluta, non solo si evita la ‘coda’ alla biglietteria – compri, stampi e ti presenti al varco di ingresso – ma si beneficia anche di sconti sui biglietti (6 euro ‘contro’ 7 al botteghino per il settore non numerato e 10 ‘contro’ 12 per le poltroncine bianche). A breve sarà anche pronto il sito internet www.rinascitabasketrimini.it.