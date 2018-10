Educazione alla cittadinanza nuova materia nelle scuole: sindaco di Rimini firma la proposta di legge

Attualità

Rimini

| 14:23 - 24 Ottobre 2018

Il sindaco Andrea Gnassi ha dato il via, apponendo per primo la sua firma, alla raccolta firme nel territorio di Rimini a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa ha il sostegno dell’Anci e vede coinvolti tutti i sindaci italiani. La proposta di legge è stata depositata alla Corte di Cassazione, lo scorso 14 giugno, dal sindaco di Firenze Nardella, capofila del progetto. Ci saranno Sei mesi di tempo per raccogliere 50mila firme in Italia

A Rimini sarà possibile firmare a sostegno della proposta di legge sia agli sportelli dell' URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Cavour 29

lunedì / sabato, 9/13 martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17) che all'Ufficio elettorale, via caduti di Marzabotto 25, Rimini - lunedì/venerdì ore 8/12 - giovedi ore 8/15.