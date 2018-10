Rimini Calcio, è ufficiale: non si gioca Ternana-Rimini e i match di Novara, Pro Vercelli e Siena. Vertice in Figc

Sport

Rimini

| 13:53 - 24 Ottobre 2018

E' ufficiale: allo stadio Liberati di Terni stasera non si gioca Ternana-Rimini. la gara era in programma alle 20,30. Ecco il comunicato ufficiale.



Preso atto delle ordinanze emesse in data odierna dal TAR LAZIO Sezione prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A., la Lega Pro rinvia a data da destinarsi le seguenti gare: GIRONE A – RECUPERO 1 a GIORNATA – 24 OTTOBRE 2018 PONTEDERA - NOVARA PRO PIACENZA - ROBUR SIENA PRO VERCELLI – PIACENZA GIRONE B – RECUPERO 1 a GIORNATA – 24 OTTOBRE 2018 TERNANA – RIMINI.

La squadra biancorossa era partita stamane alle 8,30 dallo stadio Romeo Neri ed è stata raggiunta a pranzo dalla notizia.

VERTICE Nel pomeriggio in Figc si terrà un summit straordinario, convocato in condizioni di urgenza da Gabriele Gravina, che insieme agli avvocati della Federazione dovrà decidere il da farsi. In estrema sintesi, i provvedimenti presi dal Tar sono direttamente esecutivi, quindi il format della B deve essere a 22, aprendo la necessità di riportare tre società in cadetteria. Il problema nasce dal fatto che le richiedenti sono cinque, due in più dei posti disponibili, e quindi la situazione deve essere necessariamente definita.

Questo pomeriggio la Figc dovrà decidere, in primo luogo, l'organo competente a giudicare sulla questione: o si completa la procedura al Collegio di Garanzia del Coni oppure, con un atto di autotutela da parte della Figc, si torna direttamente al Tar.