Rimini, sequestrato autobus da 100.000 euro: viaggiava senza assicurazione e con targa spagnola

| 13:49 - 24 Ottobre 2018

Viaggia con una targa irregolare, il suo autobus da 100.000 euro finisce sequestrato. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a un 42enne, alla guida di un autobus Mercedes Sprinter-Spica, fermato dalla Polizia Stradale di Rimini, in servizio di vigilanza a supporto del dispositivo di sicurezza organizzato per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quartiere fieristico. Il mezzo fermato aveva una targa prova spagnola non valida. Al conducente sono state contestate le violazioni degli articoli 93 comma 7 e 193 comma 2 del Codice della Strada, in quanto il veicolo non risultava immatricolato in Italia e privo di assicurazione. Appena acquistato dal 42enne, l'autobus da 100.000 euro è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.