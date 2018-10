Tecnici specializzati nella promozione dei brand sul web, ultimi giorni per iscriversi al corso Cescot

Attualità

Rimini

| 13:26 - 24 Ottobre 2018

Terminano lunedì 29 ottobre le iscrizioni al corso del Cescot di Rimini "Tecnico esperto nella gestione dei progetti", per la formazione di tecnici specializzati nella web economy, un "Community Manager" che possa promuovere il brand aziendale sulle piattaforme on-line. Il corso, che prenderà il via a novembre per terminare a maggio, ha durata di 500 ore, di cui 200 di stage, ed è totalmente gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla regione Emilia Romagna. Sentiamo Eleonora Marinucci del Cescot.