Calcio Promozione: Pietracuta, si gioca il recupero al Bindi con il Torconca

Pietracuta di San Leo

| 12:26 - 24 Ottobre 2018

Il Pietracuta scende in campo oggi pomeriggio, alle 16, nel recupero di campionato con il Torconca. La gara del Bindi è una sfida salvezza, viste le attuali posizioni di classifica: locali penultimi con 5 punti, peggio ha fatto solo il Morciano con 1, Torconca a 7 punti con Igea Marina e Civitella, davanti alla coppia Gambettola-Civitella (6 punti). Per i ragazzi allenati da Fregnani è indispensabile ottenere un risultato positivo: davanti al proprio pubblico i rossoblu hanno perso contro le forti Cervia e Ronco Edelweiss, ma poi hanno conquistato la prima vittoria del campionato, regolando 3-1 il San Pietro in Vincoli.