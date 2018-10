Leonardo Acori torna sulla panchina del Rimini: ora è anche ufficiale. Giovedì la conferenza stampa

Sport

Rimini

| 11:50 - 24 Ottobre 2018

Il Rimini F. C. comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Leonardo Acori. Per il condottiero di Tordandrea si tratta della "terza volta" in biancorosso. Prima le 6 stagioni, dal 2002-03 al 2007-08, nelle quali ha centrato la doppia promozione dalla C2 alla Serie B, vinto la Supercoppa di Serie C e guidato la maglia a scacchi in tre indimenticabili campionati di cadetteria, l'ultimo dei quali terminato a quota 69 punti, record assoluto in B nella storia della società. Poi, nel gennaio 2016 in Serie C, il primo ritorno all'ombra dell'Arco d'Augusto conclusosi dopo aver portato la squadra a tagliare il traguardo di una memorabile salvezza. Mister Acori verrà presentato ufficialmente giovedì alle ore 12.