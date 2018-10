Usura ed estorsione, al Rotary la radiografia del commissario straordinario del Governo Cuttaia

Attualità

Rimini

| 09:56 - 24 Ottobre 2018

Usura ed estorsione i temi al centro della serata al Rotary Club Rimini Riviera, trattati ad un livello nazionale dalla competenza ed esperienza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura Domenico Cuttaia. Siciliano di 65 anni, con una vasta esperienza da Prefetto in varie città italiane, Cuttaia da quasi due anni ricopre un incarico di grande responsabilità nel contrasto di quella che è una piaga economica e sociale. In tante zone d’Italia.

IL SOSTEGNO ALLE VITTIME “Il mio lavoro è costruire una rete di controllo sul territorio, in aiuto alle persone e alle imprese che sono vittime delle organizzazioni criminali. Lo Stato è chiamato ad una risposta pronta ed efficace, ma è anche chiamato ad un compito di controllo ed assistenza alle vittime – ha detto Cuttaia - . Si tratta di reati che impattano in maniera drammatica ed è importante assistere le vittime. Per questo lo Stato si è dotato di una legislazione ad hoc, che si traduce in sostegno finanziario a chi subisce questi ricatti. Ciò sensibilizza anche alla denuncia, che innesca un intervento conseguente per assistere finanziariamente. In questo modo, denunciare è più semplice e non serve arrivare all’esito finale del procedimento pensale per avere questo aiuto. E’ l’unico caso che esiste nel nostro ordinamento, una apertura di credito importante. Ci sono organismi deputati a definire l’entità del contributo, così come è necessario chiarire come questi soldi saranno spesi a favore del ripristino di una regolarità nella attività aziendale.

LE DIVERSE REALTA’ Le realtà sul territorio sono diverse: ci sono zone d’Italia dove il senso civico è sufficiente per attivare questo percorso, altrove serve anche coraggio – continua Cuttaia - A dire il vero di usura ed estorsione si parla meno rispetto ad altri reati, forse perché la tecnica estorsiva è più subdola e vellutata, non ci sono morti ed efferatezze come un tempo. Ma sono fenomeni in crescita, soprattutto al nord dove le persone e le imprese sono forse meno pronte a questo contrasto e dove c’è anche più ricchezza. Invece la guardia va tenuta alta e forse quella Legge così meritoria andrebbe aggiornata ad altri reati come ad esempio il caporalato. Ci sono meno vittime, è vero, non si punta più la pistola per estorcere.

UN NUOVO MODUS OPERANDI DELLA CRIMINALIATA' Entrano in gioco sottili strategie, soggetti che si inseriscono nel circuito economico e ne e inquinano l’attività: gli operatori economici, a cui vengono offerti servizi illegali, vi entrano più o meno consapevolmente: vengono costretti a contratti capestro oppure al fallimento qualora decidano di uscire dal circuito (audio). L’associazionismo ha un ruolo importante nel tessere quella rete di controllo che è fondamentale. Serve attenzione più che allarme per cogliere le distonie che accadono, fra le quali segnalo i casi di sovraindebitamento, l’anticamera dell’usura”.

LA SITUAZIONE IN REGIONE Nel 2017 sulle istanze al fondo di solidarietà e mutui a interessi zero isituito presso il Ministero dell'Interno sono state elargiti tra gennaio ed ottobre alle vittime di usura ed estorsione in tutta Italia 25milioni di euro; di questi, in Emilia Romagna solo 600 mila euro a cui vanno aggiunti circa 180 mila del 2018. Segno che il fenomeno è sotto controllo.

RIMINI E LA CRIMINALITA’ Domenico Cuttaia, sollecitato sulle recenti indagini che vogliono Rimini ai vertici nazionali per i reati, ha risposto seccamente: “Non scherziamo, vengo da Agrigento e lì ci sono più reati che a Rimini. Qui c’è una cultura della legalità che porta a non ‘far passare nulla’. La gente denuncia, ecco perché salgono quei numeri. Significa che la popolazione sente di avere le spalle coperte”. Inoltre il numero delle denunce viene riferito ai 340mila residenti del territorio quando invece compreso il periodo estivo le presenze annuali in provincia raggiungono complessivamente i 24milioni.

La serata, organizzata insieme a Rotaract e Round Table, ha visto la presenza di tante autorità, coi Prefetti di Rimini e Ravenna, funzionari prefettizi di altre città e i vertici territoriali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.