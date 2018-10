Premio "Cambiamenti" Cna: 34 le start-up riminesi in gara, provincia quarta in classifica per partecipanti

Attualità

Rimini

| 09:54 - 24 Ottobre 2018

CNA Rimini premia e sostiene le migliori imprese locali nate negli ultimi tre anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

L’evento, come nelle precedenti edizioni, ha lo scopo di dare visibilità alle imprese premiando il coraggio di fare impresa.

34 le startup in gara, per numero di partecipanti la provincia di Rimini è la quarta nella classifica nazionale, con le finaliste protagoniste a Rimini giovedì 25 ottobre alle 17.30 ad “Innovation Square” in Corso d’Augusto 62. In 90 secondi di speech gli imprenditori sono chiamati a raccontare la propria idea d’impresa, sottolineandone il tratto innovativo.

Saranno premiate le 3 migliori neo imprese (valutate da una giuria locale secondo i criteri indicati nel regolamento nazionale) con premi per 3000 euro più benefit oltre alla possibilità di essere tra le finaliste a Roma dove concorreranno al premio nazionale: premi per oltre 30.000 euro, consulenze e formazione con esperti di Facebook (in viaggio a Dublino) e Google, oltre a un insieme di servizi e benefit.

Le aziende selezionate per la fase finale riminese:

Ameasyng, Autotrasporti Ferrini Nicola, Consorzio Commerciamo, Dimitar Dradi, Eshu Adv, Ethicjobs, Food in Tour, Giulia Brunetti Knitwear, Hopinion, I-bio di La Pescara Giuseppe, Kino foto, Marta Fe’ di Marta Ferrari, Nbx di Migani Andrea, Officine Bernardi, PubliCityBike, Regina Tango, Sbirulina, Sia Group di Ricci Manuela, Solution Lab, The Show Business, Toffe Pin.