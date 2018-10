Rimini, tassa sui passi carrai: slittano i pagamenti. Potenziati gli uffici

Attualità

Rimini

| 09:23 - 24 Ottobre 2018

Sulla carta ci sarebbe solo una settimana per pagare la tassa sui passi carrai della città. Ma a pochi giorni dalla scadenza quel che regna è il caos. Tanto che il Comune di Rimini ha deciso di prorogare il termine, facendolo slittare al 30 novembre 2018. Lo ha annunciato l’assessore all’Urbanistica, Roberta Frisoni, spiegando che "Per consentire un migliore deflusso delle richieste di informazione e delle procedure di pagamento ed evitare l’affollarsi agli sportelli in prossimità delle scadenze, proporrò subito al Consiglio comunale lo spostamento dei termini fissati per il versamento del canone sui passi carrai". Nel contempo, verrà potenziata immediatamente l’attività di sportello degli uffici che da mercoledì 24 ottobre, osserveranno i seguenti orari: lunedì-venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 14.30-17.30.