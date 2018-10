Anci, giovedì atteso il premier Conte. Rigide misure di sicurezza per la visita del Presidente Mattarella

Attualità

Rimini

| 06:39 - 24 Ottobre 2018

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è annunciato giovedì 25 ottobre alla 35/a Assemblea nazionale dell'Anci a Rimini, alla quale martedì ha partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ripartito alle 19.20 dall'aeroporto Federico Fellini. L'intervento del premier è previsto per la tarda mattinata di giovedì. Rigide le misure di sicurezza alla Fiera di Rimini predisposte dall'ispettorato del Quirinale dopo diversi sopralluoghi nelle aree fieristiche, l'ultimo lunedì pomeriggio. Inoltre, il piano per la sicurezza predisposto dal questore di Rimini, Maurizio Improta, discusso in prefettura, ha visto l'impiego di 70 persone, tra poliziotti e carabinieri, oltre a quelli impiegati direttamente dal Quirinale. Due le squadre per l'ordine pubblico di Polizia e Carabinieri e due le squadre degli specialisti anti-terrorismo. Per l'arrivo del presidente Mattarella è stato sospeso dalle 16.30 alle 17 il trasporto navetta per i partecipanti all'assemblea, bloccando l'accesso ai padiglioni fieristici. Nella sala 'Fulgor' degli interventi (800 posti, con un'affluenza stimata di 1.300 persone per Mattarella e Decaro) è stato impegnato personale in borghese di Polizia e Carabinieri.