DIRETTA TESTUALE Calcio Serie C: Rimini - Sud Tirol LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 14:01 - 28 Ottobre 2018

RIMINI - SUD TIROL 0-0 (Finale)

RIMINI (4-4-1-1): Scotti; Venturini, Ferrani, Petti, Viti; Badjie (dal 39' s.t. Danso) Alimi, Montanari, Guiebre; Candido (dal 44' s.t. Cicarevic); Cecconi (dal 22' s.t. Buonaventura).

In panchina: Nava, Brighi, Buscé, Variola, Serafini, Marchetti, Cavallari, Battistini, Badjie.

Allenatore: Acori.

SUDTIROL (3-4-3): Offredi; Ierardi, Casale, Vinetot; Tait, De Rose (dal 44' s.t. Antezza), Berardocco, Fabbri; Fink (dal 21' s.t. Mazzocchi), Costantino (dal 31' s.t. De Cenco), Turchetta.

In panchina: Ravaglia, Della Giovanna, Boccalari, Procopio, Zanon, Cinetto.

Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Maggio di Lodi (Assistenti: Dell'Olio e Centrone di Molfetta).

RETI:

AMMONITI: Ierardi, Vinetot, Venturini

ESPULSI:

NOTE: spettatori

Le principali fasi della gara

1': La prima sorpresa arriva dallo schieramento in campo del Rimin: Simoncelli si fa male nel riscaldamento e al suo posto Leo Acori, per il suo debutto in biancorosso, sceglie Badjie.

6': La combninazione Guiebre-Viti porta al primo calcio d'angolo della partita, a favore del Rimini. Palla indietro per Badjie: bomba di destro respinta dal mucchio (di mano?). La palla resta lì e Cecconi prova a mettere dentro ma si alza la bandierina del guardalinee. A nulla vale il tap-in in rete di Venturini.

15': Il Sudtirol ha in mano il gioco e si fa vedere per la prima volta in modo pericoloso con la conclusione di Fink ribattuta bene da Scotti.

29': Gli ospiti chiedono il rigore per un contatto in area tra Costantino e Petti. Per l'arbitro il contatto tra i due non è falloso e lascia proseguire l'azione.

32': Il Rimini può sfruttare un nuovo calcio d'angolo. Lo batte Candido sul primo palo, il mucchio difensivo respinge. Viti prende palla dalla lunga distanza ma calcia altissimo.

33': Brutto fallo di Ierardi su Candido. Punizione dai 20 metri per il Rimini: batte Candido ma il tiro a giro è fuori misura e finisce abbondamente alto.

37': Primo angolo per il Sudtirol: lo batte Turchetta, con la difesa biancorossa di casa a liberare bene.

44': Occasionissima per il Sudtirol, nata da una punizione sulla trequarti a spiovente, che Scotti non è riuscito a trattenere, ribattuta della difesa e poi prova Turchetta con Scotti che si riscatta e para a terra.

45': L'arbitro concede un minuto di recupero.

46': Il primo tempo finisce 0-0.

---------------------------------------------------

8': Il primo tiro della ripresa è ad opera di Montanari che ci prova dai 25 metri, con il pallone di poco alto sulla traversa difesa da Offredi.

17': Il Rimini libera bene in difesa e fa ripartire Guiebre che parte da metà campo e arrivato al limite tira di punta, impegnando Offredi alla parata a terra.

21': Il primo cambio della gara è del Sudtirol, con Mazzocchi che prende il posto di Fink.

22': Ammonito Vinetot per un fallo su Badjie.

22': Cambio anche nel Rimini: fuori un esausto Cecconi per Buonaventura.

23': Buonaventura subito protagonista con un bellissimo taglio dentro per Candido che non mette forza nella conclusione.

24': Contatto dubbio nell'area del Rimini per un contatto tra Ferrani e Costantino. L'arbitro fa cenno all'attaccante del Sudtirol di rialzarsi: i biancorossi di casa possono tirare un sospiro di sollievo.

27': Nuovo corner per il Rimini. Ancora Candido dalla bandierina a cercare la testa di Petti che sfiora solamente, poi Guiebre spara alle stelle.

28': Scpotti chiude di piede sull'incursione di Mazzocchi. Corner per il Sudtirol liberato bene.

31': Palo pieno colpito da Petti su calcio d'angolo, a portiere battuto.

31': Il Sudtirol cambia Costantino con De Cenco.

33': Mazzocchi appostato sul secondo palo prova ad andare in scivolata sul cross da sinistra, ma non trova lo specchio.

39': Cambio nel Rimini: fuori Badjie con i crampi, dentro Danso.

40': Clamorosa occasione per il Sudtirol. Punizione dalla sinistra per la testa del gigante Ierardi che dal palo lungo la rimette in mezzo per De Cenco che da un metro spara clamorosamente fuori dallo specchio della porta di Scotti.

43': Berardocco prova la conclusione di sinistro da 30 metri, Scotti allontana con i pugni. E' angolo, ma il colpo di testa è alto.

44': Cambio nel Rimini: fuori Candido per Cicarevic.

44': Nel Sudtirol entra Antezza per De Rose.

45': L'arbitro concede 4 minuti di recupero nella ripresa.

47': Ammonito Venturini.

50': Scotti libera sul tiro-cross pericoloso dalla sinistra di Turchetta.