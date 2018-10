L'Amarcort Film Festival cerca giurati per decidere il cortometraggio vincitore, ecco come candidarsi

Attualità

Rimini

| 16:36 - 23 Ottobre 2018

Sarà una giuria popolare a decretare il premio del pubblico della sezione “Amarcort” all’omonimo Festival di Cortometraggi che si svolgerà 14 al 18 novembre 2018 a Rimini.

Fino a domenica 28 ottobre è infatti possibile candidarsi per partecipare in qualità di giurati e far parte della Giuria Popolare chiamata a scegliere tra i 30 finalisti uno dei vincitori della sezione cuore del Festival.

Appassionati e curiosi sono dunque chiamati a far parte di questo gruppo di lavoro che si riunirà durante le giornate del festival per guardare i cortometraggi e decidere insieme quale sarà il cortometraggio meritevole del premio.

Una volta inviata la propria candidatura i giurati popolari saranno contattati e il loro nome sarà pubblicato sul catalogo ufficiale del Festival.

La partecipazione è gratuita e avverrà nelle tre location del Festival: Cinema Fulgor, Cinema Tiberio e Teatro degli Atti.

Le richieste di adesione (nome, cognome, professione e foto) dovranno pervenire entro il 28 ottobre 2018 all'indirizzo info@amarcort.it