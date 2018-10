Rimini Calcio, Martini guida la squadra con la Ternana. Out Volpe, rientra Ferrani

Sport

Rimini

| 17:12 - 23 Ottobre 2018

Sarà Marco Martini, vice di Gianluca Righetti, a guidare il Rimini Calcio nella trasferta del Liberati contro la Ternana, recupero della prima giornata di campionato. Il tecnico non dovrebbe apportare grandi cambiamenti, sceglierà l'undici iniziale valutando la condizione dei propri giocatori. In difesa ci sarà il rientro di Ferrani dalla squalifica. In attacco, con Candido e Cicarevic, il centravanti sarà Alex Buonaventura: scelta obbligata, Volpe è infatti squalificato e Arlotti ancora indisponibile. Non è da escludere un Rimini più prudente, con un 3-5-2 e l'impiego di un mediano in più. Le dichiarazioni di mister Mrco Martini: “Sono molto rammaricato per quanto si è venuto a creare perchè con mister Righetti abbiamo condiviso tutto. Insieme abbiamo vissuto gioie e difficoltà, la straordinaria promozione dello scorso anno così come l’inizio di questa impegnativa ma stimolante stagione. Lo ringrazio, lavorare con lui per me è stata un’opportunità di crescita personale e professionale. Se tutte le partite sono difficili e mai scontate, quella di domani è particolarmente complicata perchè andiamo ad affrontare un avversario che non avrebbe nemmeno bisogno di troppe presentazioni. Una squadra costruita per vincere, composta da giocatori fisici, muscolari, di esperienza e di grande qualità. In questi momenti è fondamente liberare la testa, senza pensare a ciò che è stato, al fine di scendere in campo nelle migliori condizioni mentali possibili. Alla squadra chiedo il giusto atteggiamento, dunque massima determinazione, applicazione e voglia di sacrificarsi. Sappiamo sarà una gara dalle mille difficoltà ma una squadra vera le difficoltà le affronta e cerca di superarle tirando fuori tutto ciò che ha dentro”.