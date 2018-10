Riccione Calcio Femminile: non basta Giardina, con la Torres finisce 1-1

Sport

Riccione

12:44 - 23 Ottobre 2018

Prezioso punto conquistato in terra sarda per l'ottimo Riccione Calcio Femminile, priva di Sara Fratini, esordio invece per Nicole Arcangeli, la lunga trasferta si conclude con una rete per parte, le biancazzurre vanno a segno con Giardina dopo alcuni tentativi da ambo le parti. Al 38' la volè dal limite dell'area piccola di Giardina vale lo 0-1. A chiudere la contesa al 70' da calcio piazzato il mancino di Corgia si insacca alla sinistra di Meletti. Le parole dopo gara del tecnico Federico Casadei, in panchina al posto dello squalificato Filippo Migani: "L'importante era non sbagliare, difendersi bene, perché dopo una trasferta così complessa e lunga, subire una rete sarebbe stato un durissimo colpo, dal quale avremo reagito a fatica. Siamo state molto brave, partita accorta nella nostra metà campo, cintura difensiva ordinata, abbiamo sofferto poco. A poco a poco abbiamo cominciato a colpire ripartendo, conquistando ogni volta metri. Un vantaggio meritato, poi nel secondo tempo il calcio di punizione di Congia è andato a segno. Diverse le occasioni per chiudere la partita, ma il pareggio devo dire, che è un risultato più che giusto. Pallino del gioco in mano al Torres, ma noi tutta grinta e cuore, perché la lucidità visto il viaggio, è venuto meno. Ottimo punto e prestazione, uno spauracchio tolto, siamo speranzosi e veramente soddisfatti per il prosieguo della nostra cavalcata". Prossimo impegno per il Riccione Calcio Femminile domenica 4 novembre nel derby con San Marino Academy Stadio Nicoletti ore 14.30.